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Экономика

Крымским резидентам свободной экономической зоны дадут дополнительные льготы

Теперь участник сможет полностью компенсировать осуществленные инвестиции
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Льготы планируют установить на весь период функционирования СЭЗ, вплоть до 2039 года

Льготы планируют установить на весь период функционирования СЭЗ, вплоть до 2039 года

Фото: Архив "КП"

В новом году правительство России утвердило размеры коэффициентов для определения объема льготы по пониженным тарифам страховых взносов для участников свободной экономической зоны полуострова, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Раньше эта льгота была положена только резидентам свободной экономической зоны в первые три года ее появления.

Теперь участник сможет полностью сам компенсировать осуществленные инвестиции, а иногда даже получить государственную преференцию, которая до полутора раз превышает объем осуществленных инвестиций.

- Фактически участник СЭЗ теперь имеет возможность полностью компенсировать осуществленные инвестиции, а в отдельных случаях получить от государства преференцию, до полутора раз превышающую объем осуществленных инвестиций, - отметили в пресс-службе. - Установление указанной льготы устраняет неравные условия осуществления предпринимательской деятельности для инвесторов, получивших статус участника СЭЗ в первые три года ее функционирования, и лиц, получивших соответствующий статус по истечении такого периода.

Льготы планируют установить на весь период функционирования СЭЗ, вплоть до 2039 года. А размер максимальной льготы будет определяться в соответствии с установленными правительством коэффициентами в зависимости от объема капитальных вложений и определенного вида деятельности участника свободной экономической зоны во время реализации инвестиционного проекта.

- Установленные правительством РФ размеры коэффициентов будут способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата в Крыму и Севастополе, - уточняют в пресс-службе.

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