В Крыму детям из многодетных семей вручили ноутбуки. Фото: официальный сайт партии «Единая Россия».

В честь 30-летия Вскрымского референдума и Дня Республики Крым детям из многодетных семей, проживающих в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе, вручили три ноутбука. Торжественная церемония прошла в региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

- Вручение компьютерного оборудования и гаджетов детям – один из форматов работы волонтерского центра «Единой России». Эта акция реализуется за счет проектного партийного финансирования, - приводит слова секретаря Крымского регионального отделения «Единой России» и по совместительству председателя парламента республики Владимира Константинова Крымская газета.

Он добавил, что многодетным семьям из других городов и районов Крыма депутаты Госсовета передадут еще 11 планшетов.

Напомним, для помощи школьникам из нуждающихся семей в апреле 2020 года была организована акция «Помоги учиться дома». Организаторами выступили партия «Единая Россия», Министерство просвещение РФ и Агентство стратегических инициатив.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50