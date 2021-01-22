Погода в Крыму на 22 января: южный ветер и тепло до +12

В Крыму стало теплее. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 января на Крымском полуострове сыро и тепло. Считается, что, какая погода на Филиппов день - 22 января, таким будет и сентябрь.

- В Симферополе переменная облачность. Утром на дорогах гололедица. Ветер южный до 17 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Днем до +12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер до 17 м/с. Днем +7…+9°.

Вода в Черном море +6°… 11°.

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