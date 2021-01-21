В Симферополе и Севастополе 22 января частично отключат электричество

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Крылова, 172, 174, 174а

ул. Узловая, 26;

ул. Карылгач, 1-22;

ул. Калымтай, 2-28(чет), 1-21(нечет);

ул. Дертколь, 50-64(чет);

ул. Армутлык, 23;

ул. Бородина, 2/4, 3-15(нечет), 29;

ул. Зуйская, 2-4А(чет), 1-5(нечет);

пер. Зуйский, 4-62(чет), 35-63(нечет);

ул. Острякова, 2-34(чет), 34А, 1-25(нечет), 25А;

просп. Победы, 2/10, 183, 155-209(нечет), 209А;

ул. Скалистая, 47-78;

проезд Скалистый, 40-68(чет), 39-63(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ с 8.00 до 16.00

ул. Адмирала Фадеева 1-А, 1-Б, 11;

ул. Адмирала Юмашева 4-А, 3/1, 3, 5, 7, 9, 11

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