В Симферополе и Севастополе 22 января частично отключат электричество

Свет пропадет в дневное время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Крылова, 172, 174, 174а
ул. Узловая, 26;
ул. Карылгач, 1-22;
ул. Калымтай, 2-28(чет), 1-21(нечет);
ул. Дертколь, 50-64(чет);
ул. Армутлык, 23;
ул. Бородина, 2/4, 3-15(нечет), 29;
ул. Зуйская, 2-4А(чет), 1-5(нечет);
пер. Зуйский, 4-62(чет), 35-63(нечет);
ул. Острякова, 2-34(чет), 34А, 1-25(нечет), 25А;
просп. Победы, 2/10, 183, 155-209(нечет), 209А;
ул. Скалистая, 47-78;
проезд Скалистый, 40-68(чет), 39-63(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ с 8.00 до 16.00
ул. Адмирала Фадеева 1-А, 1-Б, 11;
ул. Адмирала Юмашева 4-А, 3/1, 3, 5, 7, 9, 11
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