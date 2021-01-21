Реку Салгир в Симферополе снова будут очищать от мусора

Недавно Салгир уже очищали от мусора Фото: Виталий ПАРУБОВ

Реку Салгир хотят очистить от мусора и отложений в 2021 году. Работы запланированы в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

- Уже сейчас Госкомводхоз Крыма обеспечивает реализацию проекта по расчистке реки Отуз и ручья Кизилташский в Феодосии. В соответствии с графиком в 2021 году добавятся работы на самой длинной реке полуострова - Салгир, - уточнили в Госкомитете.

Согласно данным нацпроекта, в 2021 году в России планируют расчистить больше 119 водных объектов. Убирать мусор будут в 10 регионах страны.

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