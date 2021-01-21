Житель Красноперекопска устроил в своей квартире наркопритон. Фото: Архив "КП"

Жителю Красноперекопска грозит до 4 лет лишения свободы за устроенный в собственной квартире наркопритон.

Несколько месяцев подряд обвиняемый предоставлял жилплощадь наркоманам. Там же хранил запрещенные вещества, свертки из фольги и медицинские шприцы.

Нагрянувшие с обыском сотрудники правоохранительных органов застали в квартире еще пятерых гостей, находящихся под наркотиками. Всех их привлекли к административной ответственности.

Хозяина квартиры задержали, против него возбудили уголовное дело, сообщает Крым 24 со ссылкой на пресс-службу МВД по РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50