В Симферополь из Кирова с весны запустят прямые рейсы

В Симферополь из Кирова запустят прямые рейсы с весны. Фото: Архив "КП"

Авиакомпания «Nordwind» запустит прямые рейсы из Кирова в Симферополь. Первый самолет вылетит из аэропорта «Победилово» 23 апреля.

Рейсы будут совершаться 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Полеты будет выполнять «Boeing 737», вместимость которого составляет 189 пассажиров.

Время в пути составит 3 часа 5 минут.

Напомним, летом также будут запущены рейсы из Оренбурга в Симферополь. Билеты можно будет приобрести уже в июне.

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