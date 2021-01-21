Земельные участки возле Карадага вернут в государственную собственность

Скандальное строительство в охранной зоне продолжалось до конца сентября прошлого года. Фото: Артем Мельниченко / ФБ

Два земельных участка в зоне Карадагского природного заповедника федерального значения возле родника «Лягушка» вернут в государственную собственность. Прошлой весной на территории охранной собственности развернули незаконную стройку, сообщил депутат Феодосийского городского совета Артем Мельниченко.

По его словам, граждане Феодосии смогли победить борьбу с «мутными» земельными схемами, ведь Верховный суд поставил завершающую точку по земельным участкам около родника «Лягушка».

Напомним, скандальное строительство в охранной зоне продолжалось до конца сентября прошлого года. Стройкой были возмущены все местные жители, общественники и даже представители местной власти. Однако все это время застройщик полностью игнорировал постановление суда.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50