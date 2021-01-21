Бывший президент Украины признался, что хочет попасть в российский Крым

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Экс-президент Украины Леонид Кравчук хотел бы приехать в российский Крым.

- Вы знаете, я бы хотел, - признался экс-президент в комментарии «Крым 24». – Но я сейчас езжу очень мало далеко.

Также политик отметил, что с «учетом ситуации в Крыму» он не уверен, что поездка принесет большое удовлетворение.

- Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной, - заключил Кравчук.

СПРАВКА «КП»

Леонид Кравчук был первым президентом Украины. Он занимал эту должность с 1991 по 1994 год. Фамилия Кравчука была увековечена в народном названии кравчучки — ручной тележки для перевозки грузов. В период правления Кравчука использование кравчучек приобрело массовый характер.