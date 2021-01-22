В Крыму ищут 22-летнего парня с голубыми глазами

Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новый пост.

- Помогите найти человека! Пропал 22-летний Цыбенков Михаил Анатольевич, село Маловидное, Бахчисарайский район, Республика Крым, - сообщили спасатели, отметив, что он не выходит на связь с близкими с 18 декабря прошлого года.

Михаил Цыбенков худощавый, его рост 165 сантиметров. У молодого человека светло-русые волосы и голубые глаза. Он был одет в темно-синюю куртку, черные брюки и белые кроссовки.

- Если вы видели похожего человека - звоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112, - просят поисковики.- Нужна помощь добровольцев.

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