На выезде из Симферополя насмерть сбили подростка

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе водитель автомобиля BMW сбил несовершеннолетнего пешехода. Тот переходил дорогу в неположенном месте.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

ЧП случилось на дороге Симферополь-Феодосия вечером 21 января. 24-летний водитель наехал на 14-летнего подростка. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью.

По словам полицейских, водитель двигался по дороге с реверсивным движением в правом ряду. Подросток же переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

По результатам медосвидетельствования, водитель был трезв. Также было установлено, что его уже привлекали к ответственности за ряд нарушений правил дорожного движения.

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