Коронавирус в Крыму: плюс 234 зараженных за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 21 января зарегистрировали 234 случая коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 12 человек переносят болезнь бессимптомно. Из общего числа зараженных 169 самостоятельно обратились за медпомощью, 65 ранее контактировали с заболевшими.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 3437 человек. Выздоровели за сутки 253 человека, а за весь период с начала пандемии – 24 736.

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