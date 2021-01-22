Танкисты Черноморского флота провели учения на полигоне в Крыму

Фото: Минобороны РФ

На крымском полигоне прошли учения танковых и мотострелковых подразделений армейского корпуса Черноморского флота.

Командир танкового батальона Нирас Башаков сообщил, что танкисты стреляли по движущимся мишеням.

- На танковой директрисе проводим занятия с танковой ротой. Как огневые тренировки, так и упражнения контрольных стрельб (УКС). На данном учебном месте мы выполняем стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням. Как днем, так и ночью, в различных условиях, - отметил Башаков.

Проведенные на полигоне стрельбы - часть плановых занятий по боевой подготовке. Всего на полигоне задействовали 500 военных и около 10 танков Т-72Б3.

Служащие мотострелковых подразделений армейского корпуса провели зачетные стрельбы по мишенным позициям на расстоянии от 100 метров до километра.

- В рамках интенсивной боевой подготовки мероприятия проходят в дневное и в ночное время, – уточнили в ЧФ.

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