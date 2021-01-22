В Симферополе с начала года установили 15 новых фонарей. Фото: пресс-служба администрация Симферополя.

На улицах Симферополя с начала 2021 года установили 15 новых светильников. Сотрудники МБУ «Горсвет» также заменили 140 ламп и пускорегулирующей аппаратуры на 25 улицах крымской столицы.

- Замена была произведена в микрорайоне Каменка. В работах было задействовано 28 сотрудников и 7 единиц техники, - цитирует пресс-служба администрации Симферополя директора учреждения Николая Коновалова.

Напомним, из-за аварии на сетях холодного водоснабжения по улице Киевская часть Симферополя 21 января осталась без воды.

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