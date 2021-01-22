«Таврида» стала трассой федерального значения

"Таврида" стала основой развития новой транспортной системы полуострова Фото: архив "КП"

Крымскую трассу «Таврида», которая стала основой развития новой транспортной системы полуострова, включили в перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

На сайте кабмина отметили, что новый статус автодороги позволит своевременно приводить трассы в надлежащее состояние. Теперь на дороге будут вовремя ремонтировать отдельные участки и дорожное покрытие.

- Такие мероприятия помогут сохранить высокую интенсивность движения и улучшить транспортную связанность полуострова. Финансирование ремонтных работ на трассах, включенных в перечень, ведется из Федерального дорожного фонда, - отмечают в пресс-службе.

Заметим, правительство Российской Федерации утвердило государственную программу развития полуострова в феврале 2019 года. На реализацию программы было выделено 310 миллиардов рублей.

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