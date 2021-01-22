Високосный год: Крымчане меньше женились и меньше рожали

В 2019 году регистрировали больше браков, чем в 2020. Фото: Минюст по РК

В 2020 году сотрудники крымских ЗАГСов зарегистрировали лишь 11 тысяч 166 браков, что на 2 тысячи 078 меньше, чем в прошлом году. Также жители полуострова в минувшем году рожали меньше детей. В 2019 году выдано 19 тысяч 429 свидетельств о рождений, в 2020 - 19 071, разница составила 358 актов.

Больше всего браков и рождений пришлось на август и сентябрь, сообщили в Департаменте ЗАГС Минюста Крыма.

Специалисты объяснили, что жениться крымчане не спешили из-за високосного года.

- Не явилось на свадьбу 69 пар, которые подали заявления. Многие решили перенести день бракосочетания из-за пандемии. Ведь действовали ограничения, которые не допускали присутствия гостей на церемонии, - рассказали в департаменте.

Напомним, сейчас в залах отделов ЗАГС разрешается присутствие исключительно жениха и невесты.

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