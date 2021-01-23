Погода в Крыму на 23 января: южный ветер и тепло до +14°

Температура воды в Черноморском всего + 6°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 января на Крымском полуострове, как и накануне, дует южный ветер. По народным приметам, если в день Григория Летоуказателя хозяйничает южный ветер, значит жди в июне частые грозы и дожди.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный до 16 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный до 14 м/с. Днем +12…+14°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный до 18 м/с. Днем тепло до +12°.

Температура воды в Черном море + 6°…+ 11°.

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