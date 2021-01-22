Вор из Бахчисарая оставил ребенка без телефона за 100 тысяч рублей

Безработный житель Бахчисарая украл у ребенка телефон за 100 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Безработный житель Бахчисарая украл у ребенка телефон за 100 тысяч рублей. Инцидент произошел в Ялте, когда мальчик вместе с родителями гулял по набережной курортной столицы Крыма.

В местное отделение полиции обратились родители ребенка. Дорогой мобильник мальчик взял с собой на прогулку, спрятав в сумку. В какой-то момент он оставил ее без присмотра, чем и воспользовался воришка.

- Взявшись за расследование происшествия, стражи порядка отработали ранее судимых лиц, опросили возможных свидетелей и проверили наличие камер видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Под подозрением оказался 38-летний безработный житель Бахчисарая. Во время допроса мужчина сознался в содеянном и написал явку с повинной. Украденный телефон сотрудники правоохранительных органов передали ребенку.

Против обвиняемого возбудили уголовное дело по факту кражи. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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