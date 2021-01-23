Хроники коронавируса: За сутки в Крыму заболели 238 человек

У 12 заразившихся не было никаких симптомов.

За минувшие сутки в Крыму новой коронавирусом заболели еще 238 человек — у 12 заразившихся не было никаких симптомов.

- Из общего количества заболевших 179 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Вчера на коронавирусную инфекцию в Республике протестировали 3375 человек.

За прошедшие сутки в Крыму выздоровели 286 человек, с начала пандемии — чуть больше 22 тысяч.

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