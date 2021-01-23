Глава Крыма привился от коронавируса вакциной Спутник V

Глава Республики подчеркнул. что российская вакцина безопасна и эффективна, что подтверждают исследования.

Глава Крыма Сергей Аксенов привился от короновирусной инфекции российской вакциной Спутник V.

- Сегодня привился вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна и эффективна, что подтверждается и исследованиями и на практике, - сообщил глава Республики на странице в Фейсбук.

Он поблагодарил персонал Симферопольской городской больницы и всех медработников, которые в нелегкое время продолжают бороться с COVID-19, рискуя своим здоровьем и жизнью.

- Перед нами сейчас стоит важнейшая задача – проскочить пандемию и выработать коллективный иммунитет. В этой связи призываю всех крымчан привиться от коронавирусной инфекции, - заключил Сергей Аксенов.

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