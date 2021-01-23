«Будем жестко наводить порядок»: Аксенов предупредил организаторов незаконных митингов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил организаторов несанкционированных митингов о жестком наведении порядка на территории республики.

Он отметил, что иностранные агенты не оставляют попыток раскачать ситуацию в Российской Федерации и создать негативный имидж того, что сейчас происходит в стране.

- Для всех провокаторов, жуликов и иностранных агентов хочу сказать, что правоохранительные органы будут жестко действовать в части наведения порядка на территории Республики Крым. Будут применяться меры административного характере, а в отдельных случаях — и уголовного, - подчеркнул Аксенов в своем видеообращении к крымчанам.

Он добавил, что власти Республики действуют исключительно в интересах страны и Крыма.

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