В Симферополе на маршрут №78 вышли пять новых автобусов

Все автобусы приспособлены для маломобильных групп населения.
На маршрут №78 в Симферополе «Каменка – СТ Надежда» вышли пять новых автобусов.
Транспорт соответствует всем требованиям комфортных и безопасных перевозок.
В частности, автобусы работают на экологически чистом газомоторном топливе, оснащены кондиционерами и системой обогрева и камерами видеонаблюдения.
Кроме того, все автобусы приспособлены для маломобильных групп населения, сообщает Минтранс Республики.
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