Две компании и физлицо: Стали известны претенденты на завод «Коктебель» в Крыму

Среди заявителей - нынешний арендатор имущества завода. Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Определились три претендента, которые намерены купить на аукционе винзавод «Коктебель», сообщает РБК.

Напомним, крымские власти выставили на продажу завод марочных вин «Коктебель». Начальная стоимость всего имущества — чуть более 100 миллионов рублей. Торги пройдут 26 января

К торгам за имущество одного из старейших винных производств Крыма — завода марочных вин «Коктебель» — допущены три претендента: две компании и частное лицо, следует из протокола на официальном портале размещения информации о проведении торгов. Среди заявителей: компания — арендатор имущества завода ООО «Завод марочных вин «Коктебель», петербургская компания «НТЦ «Кристаллкор» и Андрей Ильич Шкловский.

СПРАВКА КП

Завод марочных вин «Коктебель» - крымское предприятие первичного и вторичного виноделия, на котором производят сухие, полусухие и полусладкие вина, портвейны. Завод располагает своими виноградниками площадью около 1 тысячи гектаров.

Предприятие учредили в октябре 2014 года, и оно на 99,8% принадлежит ООО «Гатчинский спиртовой завод» из Ленинградской области.

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