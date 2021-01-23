В центре Симферополя на несанкционированную акцию пришло до сотни человек

Собравшиеся не провозглашают никаких требований и пришли без плакатов.
Фото: Архив "КП"
В центре Симферополя на несанкционированную акцию собралось несколько десятков человек.
Большинство участников — молодые люди. Собравшиеся не провозглашают никаких требований и пришли без плакатов.
На месте дежурят сотрудники полиции. У наиболее активных участников несанкционированного собрания правоохранители проверяют документы.
Напомним, сегодня утром глава Крыма Сергей Аксенов предупредил организаторов несанкционированных митингов о жестком наведении порядка на территории республики.
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