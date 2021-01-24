Погода в Крыму на 24 января: южный ветер и тепло до +13°

Температура воды в Черном море + 7°…+ 11°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 января на Крымском полуострове по-прежнему хозяйничает уютный южный ветер. В народе день называли Феодосий или Федосей-весняк. Если в этот день тепло – ждите раннюю весну.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами дождь. Ветер южный до 18 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 15 м/с. Днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем дождь. Ветер южный до 22 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +10…+12°.

Температура воды в Черном море + 7°…+ 11°.

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