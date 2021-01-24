В Симферополе и Севастополе 25 января частично отключат электричество

Свет пропадет временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
25 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Кубанская, 30
ул. Бородина, 19-25(нечет);
ул. Виноградная, 46-64(чет), 47-79(нечет);
ул. Острякова, 12-26(чет), 7-17(нечет);
ул. Пригородная, 46-78(чет), 45-67(нечет);
ул. 1й Конной армии, 2, 4, 1-13А(нечет);
ул. Димитрова, 2-22/49(чет), 1-19/2(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00 часов
ул. Невская 2-48,19-21,25-27
ул. Буденного 1-21,25-29; ул. Лагерная 26-А,34-А/1,30; ул. Чапаева 2-48,21/2,7-19
ул. Героев Подводников 8,10
село Верхне - Садовое: ул. Симиренко 2-42
с 8.00 до 16.00
ул. Адмирала Фадеева 27, 29, 31, 33; ул. Адмирала Юмашева 19, 19-Г, 17-А, 17-Б, 17-Г, 17-Д, 17-В, 25, 27; ул. Степаняна 12.
с 8.00 до 17.00
хутор Молочный – объекты АО «Механизация строительства»
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