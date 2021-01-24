В Симферополе и Севастополе 25 января частично отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Кубанская, 30

ул. Бородина, 19-25(нечет);

ул. Виноградная, 46-64(чет), 47-79(нечет);

ул. Острякова, 12-26(чет), 7-17(нечет);

ул. Пригородная, 46-78(чет), 45-67(нечет);

ул. 1й Конной армии, 2, 4, 1-13А(нечет);

ул. Димитрова, 2-22/49(чет), 1-19/2(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00 часов

ул. Невская 2-48,19-21,25-27

ул. Буденного 1-21,25-29; ул. Лагерная 26-А,34-А/1,30; ул. Чапаева 2-48,21/2,7-19

ул. Героев Подводников 8,10

село Верхне - Садовое: ул. Симиренко 2-42

с 8.00 до 16.00

ул. Адмирала Фадеева 27, 29, 31, 33; ул. Адмирала Юмашева 19, 19-Г, 17-А, 17-Б, 17-Г, 17-Д, 17-В, 25, 27; ул. Степаняна 12.

с 8.00 до 17.00

хутор Молочный – объекты АО «Механизация строительства»

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