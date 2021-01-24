Коронавирус в Крыму зарегистрировали у 226 человек

С начала пандемии в Крыму выздоровело 25 103 человека Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки коронавирусом заразилось 226 человек, четверо из них переживают болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 162 выявлены при обращении за медицинской помощью, 64 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

23 января в лабораториях полуострова на коронавирусную инфекцию обследовано 3335 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 226 человек, выздоровевших за весь период – 25 103 человека.

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