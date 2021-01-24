В Красногвардейском районе внедорожник насмерть сбил пешехода на обочине

Мужчина не учел погодных условий и уехал за пределы проезжей части Фото: Архив "КП"

В Крыму сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП на трассе Красногвардейского района, в котором насмерть сбили пешехода на обочине, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В понедельник недалеко от поселка Полтавка автомобиль УАЗ - 3163 разогнался до небезопасной скорости и не учел погодные условия. На скользкой дороге водитель выехал за пределы проезжей части и сбил пешехода. Мужчина находился рядом со своим грузовым автомобилем ЗИЛ. Из-за многочисленных травм он скончался еще до приезда скорой помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50