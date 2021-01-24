В Симферополе возле медцентра Семашко появится новый разворот для автомобилей

Сейчас для того, чтобы приехать в город, нужно вернуться в сторону Джанкоя больше 6 километров до первого разворота Фото: Архив "КП"

В Симферополе недалеко от нового медцентра Семашко появится разворот для транспорта, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

Сейчас для того, чтобы приехать в город, нужно вернуться в сторону Джанкоя больше 6 километров до первого разворота. А новая транспортная развязка около медучреждения позволит сделать движение автомобилей более удобным.

- Такая транспортная развязка возле медучреждения просто не допустима, – сообщил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов

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