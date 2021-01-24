Жители симферопольского поселка могут остаться без света на целый день

Свет будут давать перебоями

В воскресенье, 24 января в Симферополе жители поселка Каменка могут остаться без света на целый день, предупреждают на сайте ГУП РК «Крымэнерго».

- Свет будут давать перебоями. Это связан с мелкими ремонтными работами на некоторых улицах в поселке, - сообщили КП-Крым в пресс-службе предприятия.

Отключать электроэнергию будут по следующим адресам:

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50