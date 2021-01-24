За сутки в Симферополе рабочие ликвидировали 12 завалов мусора

Фото: Пресс-служба администрации

В крымской столице каждый день проводят работы по санитарной очистке и ликвидации локальных мусорных навалов, которые образуются около контейнерных площадок. Как сообщил директор МУП «Экоград» Сергей Чернов, за последние сутки в Симферополе убрали 12 стихийных навалов.

- Муниципальное унитарное предприятие «Экоград» продолжает работу в круглосуточном режиме. Ежедневно на маршрут по вывозу твёрдых коммунальных отходов выходит 22 единицы техники в две смены: дневную и ночную, – отметил руководитель предприятия.

Каждый день сотрудники «Экограда» ликвидируют до десяти свалок. С 15 января предприятие вывезло 2918,06 тонн мусора.

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