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В Крыму зарегистрировали 192 новых случая коронавируса

7 человек переносят болезнь без симптомов
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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За весь период пандемии количество выздоровевших составило 25 138 человек

За весь период пандемии количество выздоровевших составило 25 138 человек

Фото: Архив "КП"

В Крыму за последние сутки зарегистрировали 192 новых случая коронавируса. 7 человек переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 172 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За истекшие сутки крымскими лабораториями на коронавирус было обследовано 2428 человек. За 24 января количество выздоровевших составило 35 человек, а за весь период пандемии - 25 138 человек.

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