В Крыму ожидается усиление ветра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочая неделя в Крыму начнется с усиления юго-западного ветра до 25 метров в секунду.

Жителям и гостям региона напоминают, что на время ухудшения погодных условий возрастает риск возникновения ЧП: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипкие и ветхие рекламные конструкции, сгнившие и старые деревья.

В пресс-службе МЧС по РК советуют в это время не сжигать сухую траву и мусор, не разводить костров. Стоит также держаться подальше от рекламных щитов и крупных конструкций, а также дорожных знаков.

Судоводителям лучше на время непогоды не выходить в открытое море, а автомобилистам во время поездок соблюдать скоростной режим.

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