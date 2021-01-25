На Украине обеспокоены, что западные СМИ начали называть Крым российским

Фото: Павел Климкин/Facebook

Несколько авторитетных западных СМИ назвали Крым российским регионом в новостях. Это, конечно, встревожило украинскую «элиту». Так, экс-глава украинского МИДа Павел Климкин выразил беспокойство, что западные медиа «ошибочно» определили принадлежность полуострова.

- Ведущие мировые агентства начали «ошибаться», назвав Крым российским. Почти сразу дошло до новостей Первого немецкого канала и ВBС. Можно успокоить себя, что это «совпадение», но даже один момент - это уже реальная проблема: это же не «левое» агентство, - написал Климкин на Facebook.

Политик призвал «возобновить эмоциональную кампанию в отношении оккупации» и похвалил запуск «Крымской платформы». Он отметил, что такое «привыкание» и риторика западных стран может привести к тому, что западные страны смягчат антикрымские санкции.

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