От коронавируса в Крыму скончалось еще 7 человек

За прошедшие сутки на территории полуострова выявлено 192 случая коронавирусной инфекции Фото: Архив "КП"

За последние сутки коронавирус унес еще семь жизней. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма, общее количество летальных исходов составило 711 человек.

Напомним, за прошедшие сутки на территории полуострова выявлено 192 случая коронавирусной инфекции. 7 из них - бессимптомные.

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