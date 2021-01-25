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От коронавируса в Крыму скончалось еще 7 человек

Количество летальных исходов составило 711
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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За прошедшие сутки на территории полуострова выявлено 192 случая коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки на территории полуострова выявлено 192 случая коронавирусной инфекции

Фото: Архив "КП"

За последние сутки коронавирус унес еще семь жизней. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма, общее количество летальных исходов составило 711 человек.

Напомним, за прошедшие сутки на территории полуострова выявлено 192 случая коронавирусной инфекции. 7 из них - бессимптомные.

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