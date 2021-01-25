В Симферополе могло затопить центральный автовокзал из-за утечки компенсатора. Фото: Архив "КП"

Центральный автовокзал Симферополя мог уйти под воду из-за аварии на сетях.

- На той неделе была обнаружена достаточно сильная утечка компенсатора по улице Киевская в Симферополе. Возникала серьезная угроза его порыва, - сообщил во время совещания по ситуации в сфере водообеспечения в Крыму директор ГУП РК «Вода Крыма».

Он добавил, что если бы прорыв все-таки произошел, был бы затоплен весь район, в том числе автовокзал. Пришлось бы прекращать автобусное сообщение.

- Приняли решение восстановить утечку. Все силы были стянуты на ликвидацию этой аварии, - подчеркнул Баженов.

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