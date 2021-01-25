В Симферополе на месяц перекроют переулок Альпинистов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе на месяц перекроют переулок Альпинистов. Ограничения связаны с реконструкцией водовода.

- Движение перекроют в период с 6.00 1 февраля до 18.00 1 марта 2021 года на участке от улицы Туристов до улицы Альпинистов, - уточнили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Жителям и гостям Симферополя рекомендуют учитывать данное обстоятельство во время планирования маршрута.

Схема объезда появится после того, как ее разработают департамент городского хозяйства мэрии и управление ГИБДД МВД по РК.

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