В «Воде Крыма» рассказали, как в Симферополе очищали воду с аммиаком

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В Симферополе ГУП РК «Вода Крыма» поменяла методы очистки воды на прошлой неделе, поскольку было большое содержание аммиака. Об этом сообщил гендиректор предприятия Владимир Баженов.

- Был сильный выплеск аммиака в связи с крохотными запасами воды в Симферопольском водохранилище, но наши технологи, наши химики отработали этот вопрос. Мы включили режим углевания, привезли с Межгорного водохранилища наши запасы угля, поменяли схему очистки. Могу сказать, что запах практически ушел, - пояснил Владимир Баженов.

По его словам, даже когда был пик выброса аммиака, доля этого вещества в воде не превышала нормы, установленные законодательством. Также гендиректор «Воды Крыма» заявил, что проблема уже решена.

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