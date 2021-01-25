Снег, выпавший в январе, не помог наполнить крымские водохранилища

В Симферопольском водохранилище остался минимальный запас воды Фото: Виталий ПАРУБОВ

Растаявший снег, который выпал в крымских горах в январе, не существенно наполнил водохранилища. Об этом сообщил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

- То, чего мы ожидали, каких-то притоков от таяния снега в горах, к сожалению, не произошло. Во всех водохранилищам Крыма, которые питаются за счет поверхностного стока главной гряды Крымских гор, притоки столь минимальны, что их практически можно не принимать во внимание, - сказал Баженов.

Глава РК Сергей Акенов отметил, что снабжать водой районы и города полуострова власти продолжают, ориентируясь на худший сценарий. В основном будут использоваться подземные источники.

Напомним, что с 16 по 20 января в Крыму были сильные морозы (до -15 градусов). Несколько дней шел снег. В некоторых местах в горах Крыма высота снежного покрова увеличилась до 25 сантиметров. На этой неделе снег начал таять, поскольку температура воздуха днем увеличилась до +15 градусов.

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