Из храма в Харькове украли икону святителя Луки Крымского. Фото: Архив "КП"

Из Свято-Владимирского храма Харькова неизвестные украли икону святителя Луки Крымского. Настоятель и церковная община обратились ко всем неравнодушным прихожанам с просьбой о помощи.

- Никакой художественной ценности икона не имеет, но она бесценна, так как в нее вмонтирована частичка мощей святителя Луки. Это великая святыня для любого православного человека и огромная потеря для нашего храма, - сообщил в своем Facebook руководитель отдела по делам молодежи и культуры Харьковской епархии УПЦ МП Федор Воскобойников.

Церковная община будет благодарна за любую предоставленную информацию, а тем, кто икону уже приобрел, обещают возместить расходы.

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