Стоимость летней путевки в Крым выросла в январе на 10%. Фото: Архив "КП"

Путевки в Крым на летний период в январе этого года подорожали на 10% по сравнению с ценами за этот же месяц в прошлом году.

- Средний рост цен по рынку на летнее размещение на черноморских курортах Краснодарского края и Крыма, по общему мнению туроператоров, сейчас составляет 10%. Однако это не предел, - уточнили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты АТОР в конце 2020 года также заключили, что при благоприятной эпидемиологической обстановке стоимость туристических услуг в России составит минимум 10-15%.

- Общий рост цен на туристические услуги в 2021 году составит 10-15%, а при пессимистичном раскладе – и выше, - отметили в пресс-службе ассоциации.

Стоимости брони в отелях на этапе раннего бронирования туров на юг также повысилась по сравнению с прошлым годом. Рост составил 3-20% в зависимости от категории отеля.

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