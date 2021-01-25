В Севастополе массовая вакцинация от коронавируса начнется с 8 февраля

Прививки будут делать по желанию Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Севастополе начнется массовая вакцинация от коронавируса 8 февраля. Записаться на иммунизацию можно с 26 января, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Уже необходимо открыть запись в ближайшее время для всех желающих. В ближайшее время дополнительные дозы вакцины, которые позволят нам обеспечивать действительно массовую вакцинацию, поступят, - отметил губернатор.

Также Развожаев поручил отработать расписание департаменту здравоохранения города, чтобы с завтрашнего желающие записаться на прививку могли это сделать на «Госуслугах».

При этом губернатор города отметил, что прививки будут делать по желанию.

Напомним, что сейчас в городе-герое проходит вакцинация для учителей и медиков. Первый компонент прививки получили 1742 человека, второй – 560. Планируется, что в Севастополь поступит около 18 тысяч доз вакцин до конца февраля.

В Крыму же массовая вакцинация началась с 18 января, а медиков начали прививать с 15 декабря.

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