Власти Симферополя определили, какие программы будут реализовывать в текущем году

Фото: Архив "КП"

В администрации Симферополя утвердили перечень муниципальных программ, которые будут реализовывать в текущем году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

В списке 19 программ. Это социальная поддержка населения, физкультуры и спорта, развитие образования, а также создание условий для развития туризма, культуры и культурного наследия. Кроме того, одно из направлений предполагает поддержку малого и среднего бизнеса, развитие межмуниципального сотрудничества, защита домашних животных и регулирование количества бездомных животных.

В основном продолжены программы, которые действовали и ранее. Также есть и новые - «Молодежная политика Симферополя» и «Развитие межнациональных отношений», утвержденные на 2020-2023 годы.

Документ вступит в силу с 1 февраля. Реализацию проектов будет контролировать Сергей Бажан, первый заместитель главы администрации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50