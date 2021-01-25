Глава Крыма рассказал о самочувствии после вакцинации. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал своим подписчикам в социальных сетях, как себя чувствует после вакцинации.

- Дороге друзья, доброе утро! Провакцинировался, чувствую себя замечательно. Никаких проблем, никаких осложнений. Настроение хорошее, - цитирует Крымское информационное агентство Аксенова.

В своем обращении он также напомнил, что коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции можно создать только при условии массовой вакцинации.

- Это единственный шанс преодолеть эту пандемию, - подытожил глава Крыма.

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