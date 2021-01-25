Передвижные лаборатории позволят «Воде Крыма» бороться с утечками и незаконными врезками в водопровод

Новая передвижная лаборатория позволит экономить дефицитную пресную воду. Фото: Скрин-шот презентации ГУП РК "Вода Крыма"

Две передвижные лаборатории, купленные за счет бюджета Республики Крым для нужд ГУП РК «Вода Крыма», за первые дни работы выявили вдвое больше утечек в водопроводных сетях. Через дырявые трубы вода уходила в грунт или ливневую канализацию, не оставляя на поверхности следов протечки.

- За счет бюджета РК мы приобрели две дорогие лаборатории на базе микроавтобуса с роботом и плавательной платформой с телескопом на 200 метров - от колодца до колодца пройдем, - заверил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - В том числе, дорогие крымчане, мы увидим несанкционированные врезки. При наличии такой техники в ГУП «Вода Крыма», кто не спрятался, я не виноват.

Техника работает с 20 января без выходных, что позволило выявить 13 скрытых утечек, которые снижали давление в сетях и вели к большим потерям пресной воды.

Напомним, по официальным данным около 50% воды в столичном регионе теряются в изношенных сетях на пути к потребителю.

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