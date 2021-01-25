Глава Крыма пообещал звонить гражданам, если их проигнорируют чиновники.

В Крыму ответственность за обращения граждан перейдет к руководителям администраций. К такому решению пришел глава Крыма Сергей Аксенов в связи с тем, что одни учреждения переадресовывают сообщения другим, а люди все это время сидят без тепла и воды.

- Все обращения с сегодняшнего дня полностью поменяют маршрутизацию. На своде - главы администраций, - цитирует Аксенова Крымская газета.

Он также подчеркнул, что республиканские органы власти и администрации смогут в течение дня отреагировать на обращения и предпринять меры.

- Если в течение нескольких часов не будет принято решение по обращениям, я буду сам дозваниваться заявителям. В последствие буду выяснять, чем занимались главы администрации и уполномоченные органы власти, которые за это отвечали, - пригрозил глава Крыма.

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