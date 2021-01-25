Абхазские инвесторы вложат миллиард рублей в переработку крымской хамсы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект по строительству завода по производству рыбной муки в Керчи находится на завершающей стадии. Предприятие начнут эксплуатировать в два-три месяца.

- Масштабный проект реализуют в три этапа. Первый подразумевает строительство цеха для переработки в муку мелкой рыбы, второй — изготовление комбикорма и третий этап — производство рыбьего жира. Ежегодно из 10 тысяч тонн сырья инвестор планирует получать порядка 2 тысяч тонн рыбной муки, - цитирует пресс-службу Корпорации развития РК Крым 24.

Проект инвестируют бизнесмены из Абхазии. В предприятие они готовы вложить до миллиарда рублей. Закупка мелкой рыбы будет производиться у рыболовецких организаций региона, также собираются вылавливать собственными судами.

Готовую продукцию планируют продавать на внутреннем рынке России и экспортировать за рубеж.

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