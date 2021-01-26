В Крыму за сутки COVID-19 заболело 157 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки зафиксировали 157 случаев заражения новой коронавирусной инфекции, в 7 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных 113 самостоятельно обратились за помощью в медучреждение, почувствовав неладное. Еще 44 выявили среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 229 человек, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях.

За все время с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороло 25 тысяч 320 человек.

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