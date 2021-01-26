В Крыму за сутки COVID-19 заболело 157 человек.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Крыму за сутки зафиксировали 157 случаев заражения новой коронавирусной инфекции, в 7 из которых болезнь развивалась бессимптомно.
Из общего числа инфицированных 113 самостоятельно обратились за помощью в медучреждение, почувствовав неладное. Еще 44 выявили среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.
- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 229 человек, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях.
За все время с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороло 25 тысяч 320 человек.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50