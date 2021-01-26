Вор с пакетом на голове украл деньги с чужой карты в Алуште

Задуманный план алуштинец совершил вместе с подельником Фото: Архив "КП"

В Алуште двое мужчин похитили крупную сумму с банковской карты, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В полиции отметили, что житель курортного города пришел в гости к своему другу, чтобы вместе сделать покупки онлайн. Приятель любезно одолжил мужчине свой ноутбук, чтобы тот ввел номер банковской карты и CVC-код. Когда карта осталась без присмотра, хозяин квартиры не удержался от соблазна и украл ее.

- Пин-код от карты он знал, так как однажды вместе со своим знакомым был в магазине и запомнил цифры, которые тот вводил при оплате продуктов, - отметили в пресс-службе ведомства.

Мужчина решил снять деньги с чужого счета, но не один. Для этого дела он нашел себе помощника, обещая поделиться полученным. Чтобы скрыть свое лицо перед камерами банкомата, подельник надел футболку и пакет, снял деньги и поделился с приятелем. Вместе они украли 330 тысяч рублей.

Подельников задержали правоохранители. Теперь мужчинам придется возместить ущерб потерпевшему. В отношении них возбуждено уголовное дело.

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