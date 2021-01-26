В Крыму скончалось еще 9 COVID-положительных пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму зафиксировали еще 9 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, число скончавшихся от COVID-19 достигло 720 пациентов.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 157 человек. В 7 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных 113 человек обратилось к врачу самостоятельно, почувствовав неладное. Еще 44 COVID-положительных выявили среди тех, кто общался или пересекался с ранее инфицированными.

На новую коронавирусную инфекцию в региональных лабораториях за сутки обследовали 229 человек. За все время с начала пандемии в Крыму болезнь успешно побороло 25 тысяч 320 человек.

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